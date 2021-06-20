الشيخ علي الخطيب يبرق للإمام الخامنئي والسيد رئيسي مهنئا

أبرق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، مهنئا بـ”إنجاز الشعب الإيراني استحقاق الانتخابات الرئاسية بوعي ومسؤولية”.

ونوه بـ”الثقة الكبيرة التي أولاها لرئيسي وأكسبته فوزا شعبيا يستحقه، وأثبت فيه مرة جديدة إيمانه العميق بالجمهورية الإسلامية وبالمبادىء التي قامت عليها، وإصراره على الانتصار في معركته المستمرة على قوى الاستكبار العالمي المعادية لقضايا الشعوب المستضعفة، وخصوصا الشعب الايراني الذي يقود الحركة العالمية للتغيير المبنية على القيم الأخلاقية والإيمانية بخطى ثابتة”.

وتمنى “التوفيق والنجاح لرئيسي في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار للجمهورية الإسلامية الايرانية وخدمة شعبها، وتعزيز العلاقات مع دول العالم وشعوبها المستضعفة لمواجهة قوى الاستكبار العالمي، ودعم قضاياها المحقة وخصوصا قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب”. وأمل “تعزيز العلاقات بين ايران ولبنان لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام