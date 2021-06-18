عراقجي: اقتربنا من الاتفاق في فيينا أكثر من أي وقت مضى

وفيما يتعلق بعملية التفاوض ، قال عراقجي “لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا وملموسًا، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض”.

وشدد على أنه “يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات صارمة، وأن إيران اتخذت بالفعل هذا القرار الصعب والتزمت به رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية”.

وأضاف عراقجي أن “الأطراف المتفاوضة بحاجة إلى معرفة أن إيران سقطت ضحية وأن واشنطن بحاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته بالفعل في المفاوضات، إيران عانت الكثير في السنوات الأخيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

ومضى يقول إن “إيران تريد من الأطراف المتفاوضة التأكيد على أن ما حدث مع مغادرة ترامب الاتفاق النووي لن يحدث أبدًا من قبل أي رئيس أمريكي آخر. وقال رئيس الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران ، إن هذه الانتخابات ليس لها تأثير على عملية التفاوض ، وسيواصل فريق التفاوض مباحثاته بغض النظر عن السياسة الداخلية”.

وشدد عراقجي على أن الفريق الإيراني” سيقبل بالاتفاق إذا توصل إلى اتفاق جيد مع الأطراف الأخرى، وإلا فلن يكون هناك اتفاق في ظل الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة”.