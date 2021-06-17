تقرير مستشفى رفيق الحريري: 10 اصابات و4 حالات حرجة ولا وفيات و639 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 21:48

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 10 اصابات و4 حالات حرجة ولا وفيات و639 لقاحا

منذ 47 mins 17 June، 2021
مشفى الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:
Pfizer: 456
AstraZeneca: 183.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 379 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1196 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4.

– حالات وفاة: 0.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة:
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتسآب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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