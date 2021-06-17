العمال المياومون في مخيم نهر البارد واصلوا إضرابهم لليوم الثاني

واصل العمال المياومون في مخيم نهر البارد القديم شمال لبنان لليوم الثاني على التوالي، الإضراب عن العمل في مشروع إعمار مخيم نهر البارد، أمام وحدة إعادة الإعمار في المخيم.

وذلك بمشاركة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والحراكات الشعبية واتحاد العمال وعدد من نشطاء ومشايخ المخيم، “لمطالبة الشركات بالإلتزام وإنصاف العمال جميعهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، خصوصا وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ملتزمة منذ وقت طويل بالدفع للشركات بالدولار”.

واعلن المعتصون عن لقاء سيعقد الجمعة بين المتعهدين والأونروا، وفي حال لم يتم تنفيذ الإتفاق بدفع يومية العمال بالدولار بما لا يقل عن 9$ سيستمر إضراب العمال وتصعيده.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام