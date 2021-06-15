تعزيزات صهيونية في منطقة باب العمود لتسهيل مرور مسيرة الأعلام (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 18:42

تعزيزات صهيونية في منطقة باب العمود لتسهيل مرور مسيرة الأعلام (قناة الأقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 15 June، 2021
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