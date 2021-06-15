الصومال: أنباء عن تفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري غربي مقديشو(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 11:48

الصومال: أنباء عن تفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري غربي مقديشو(وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
أخبار موقع المنار

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