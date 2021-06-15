الذهب يستقر بفعل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار عند 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1869 دولارا.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه.

ويترقب المستثمرون يوم الأربعاء نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي يستمر يومين بشأن السياسات. وقال نحو 60 بالمئة من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن إعلانا مرتقبا بشدة بشأن خفض وتيرة التحفيز سيصدر في الربع المقبل.

أيضا هناك حالة من الترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الشهرية المقرر صدورها يوم الثلاثاء.

واستفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1161 دولارا.

المصدر: رويترز