انفوغراف | العمليات الأمنية للحشد الشعبي من العام 2020 الى العام 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 00:22

انفوغراف | العمليات الأمنية للحشد الشعبي من العام 2020 الى العام 2021

منذ 2 ساعة 14 June، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

تحت عنوان “العمليات الامنية للحشد الشعبي من 2020 الى 2021″، اصدرت هيئة الحشد الشعبي انفوغرافاً عن عمليات الحشد الشعبي ما بين العامين 2020 و 2021. وتضمن الانفوغراف مجموع العمليات الامنية التي نفذها الحشد الشعبي خلال العامين 2020 و 2021 ومنها:

– عمليات أبطال العراق الرابعة نصر السيادة
– عمليات تأمين ديالى وكركوك
– عمليات عسكرية بجزيرة كنعوص
– عمليات أمنية في جبال مكحول
– عمليات تأمين الطارمية
– عمليات الفتح المبين لتأمين الصحراء الغربية
– عمليات ثأر الشهداء الأبرار
وعمليات أخرى

ولكل عملية نتائج متميزة وجيدة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار من طريق ملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا النائمة وتأمين مساحات واسعة.

المصدر: الحشد الشعبي

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