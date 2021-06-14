الجيش اللبناني: ضبط كمية من المحروقات معدة للتهريب وتوقيف عدة أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 16:02

الجيش اللبناني: ضبط كمية من المحروقات معدة للتهريب وتوقيف عدة أشخاص

منذ 26 mins 14 June، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين انه تم ضبط كمية من المحروقات معدة للتهريب الى سوريا، كما تم توقيف عدة أشخاص.

وقال البيان “أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتبارا من تاريخ 11 /6 /2021 وحتى 13 /6 /2021، عشرة مواطنين وثلاثة سوريين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 40000 ليتر من مادة المازوت و3000 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل جميعها محملة في صهريج و3 سيارات و5 آليات من نوع فان”، وتابع “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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