جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين حاولا التسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 08:36

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين حاولا التسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة

منذ 8 mins 14 June، 2021
أخبار موقع المنار

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