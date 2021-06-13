المندوب الروسي: سنحتاج إلى أسبوعين إضافيين لتوضيح بعض الأمور في مفاوضات فيينا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 00:18
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مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي يطلق سراح العميل جعفر غضبوني مقابل حجز جواز سفره اللبناني
مصادر المنار: القضاء اللبناني تعرّض لضغط مباشر من السفارة الأمريكية في بيروت لإخلاء سبيل العميل غضبوني
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: لن نقبل بتكرار مهزلة العفو عن العملاء وكل من شارك بإطلاق سراح غضبوني هو صهيوني ساقط
مصادر متابعة لملف التأليف لـلمنار: مختصر كلام الحريري أنه سيكمل في تكليفه الى حين خروج كلمة نهائية من عين التينة
مصادر المنار: المبادرة لا تزال تتنفّس على الرغم من التراشق الكلامي والشائعات السلبية والحديث عن تصعيد سياسي
وزارة الصحة العامة: 19089 تلقوا اللقاح خلال ماراتون فايزر الذي أقيم اليوم في المناطق اللبنانية
وزارة الصحة: 148 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
استشهاد الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة بعد أن أطلقت قوات الإحتلال النار عليها على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: دماء الشهيدة كعابنة وغيرها لن تذهب هدرا وستجعلنا أكثر تصميما على مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير
سرايا القدس: نعمل بما هو موكل لدينا من القيادة لحماية شعبنا من توغل الإحتلال ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة
سرايا القدس: الأنفاق ستكون مقبرة لجنود الإحتلال وسيرى العدو بأسنا داخل الأراضي المحتلة عام 48
إعلام العدو: عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس وإصابة اثنين من المستوطنين
مساعد وزير الخارجية الإيراني: ايران لن تتوصل الى اتفاق في محادثات فيينا النووية دون تحقيق مطالبها الأساسية
عباس عراقجي: نواجه وضعا معقدا لأن عودة واشنطن تنطوي على قضايا فنية وقانونية وسياسية فضلا عن التحقق من رفع الحظر الأمريكي
وزارة الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة في إدلب تنقل عناصرها مع تكثيف الهجمات على الجيش السوري
رئيس لجنة شؤون الأسرى باليمن: مستعدون للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة إذا كان لدى مرتزقة العدوان الصلاحية لإتمامها
مفتي الديار اليمنية الشيخ شمس الدين شرف الدين: السعودية تتخذ قراراتها بشأن الحج دون التشاور مع الدول الإسلامية
الشيخ شرف الدين: السعوديون قادوا الأمة للخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وخانوا الإسلام والمسلمين
حركة طالبان: نرفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان بحجة تأمين مطارات وبعثات دبلوماسية وأي دولة تبقى سنعتبرها دولة محتلة
وكالة الصحافة الفرنسية: مجموعة السبع تقر خطة بنى تحتية للدول الفقيرة والناشئة تنافس خطة طرق الحرير الجديدة الصينية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لدي أمل كبير بأن لا تكون هناك أيّ تحرّكات انفعالية من جانب الرئيس الأميركي الحالي
البيت الأبيض: سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمراً صحافياً بمفرده عقب اجتماعه الأربعاء في جنيف مع نظيره الروسي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لندن لن تتردد في تعليق العمل ببنود اتفاق بريكست بشأن إيرلندا الشمالية حال الضرورة
رئيسة المفوضية الأوروبية: شددنا خلال اجتماع مع جونسون على أن اتفاق بريكست يجب أن يطبق من قبل الجانبين
مرسوم حكومي روسي: ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق فرنسوا فيون لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية للنفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الباكستانية: مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة 50 آخرون جراء انقلاب حافلة وسقوطها في واد جنوب غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
المندوب الروسي: سنحتاج إلى أسبوعين إضافيين لتوضيح بعض الأمور في مفاوضات فيينا
منذ 1 ساعة
12 June، 2021
مفاوضات فيينا
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