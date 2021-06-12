“المجلس الشرعي الإسلامي”: لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف

عقد “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” جلسة في دار الفتوى السبت برئاسة “مفتي الجمهورية” الشيخ عبد اللطيف دريان، وفي حضور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الدين رفيق الحريري، وتدارس المجلس الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

استهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية الذي تناول فيها الأوضاع الإسلامية والوطنية، ثم استمع المجلس من الحريري على اخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن.

وأكد المجلس أنه “لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف وأي سعي الى إعراف جديدة في ما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج”، وحمّل “مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته”.

وشدد المجس على “أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري”، وأمل ان “تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان”، داعيا “القيادات السياسية الى العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام