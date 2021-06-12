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June 12 2021 - 13:50

ماكرون طلب من جونسون الالتزام بالوعد الذي قطعه بشأن بريكست

منذ 1 ساعة 12 June، 2021
ماكرون وجونسون
أخبار دولية - فرنسا

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه باحترام اتفاق بريكست.

وفي لقاء ثنائي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، شدد ماكرون على طلبه من جونسون “بتطبيق البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية والسماح باستخدام المياه الإقليمية البريطانية للصيادين الفرنسيين والأوروبيين للفترة الزمنية المتفق حولها”.

في حين، رد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، قائلا إن “المملكة المتحدة لن تساوم على شبر واحد من سيادتها وحماية وحدة المقاطعات البريطانية الأربع، بما فيها إيرلندا الشمالية”.

المصدر: روسيا اليوم

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