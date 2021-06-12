توترات في بيرو وسط ترقب إعلان فوز اليساري كاستيليو في انتخابات الرئاسة

شهدت بيرو تصاعدا للتوترات منذ يوم الأحد الماضي، حيث يتوقع الإعلان عن فوز اليساري بيدرو كاستيليو في انتخابات الرئاسة الذي يتقدم فيها بفارق ضئيل على منافسته كيكو فوجيموري.

وتشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى أن كاستيليو حصل على 50.2% من الأصوات ويتقدم على اليمينية فوجيموري بفارق 60 ألف صوت فقط بعد فرز 99.6% من الأصوات.

ومع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت، تصاعد الجدل القضائي بشأنها، حيث تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن السلطات كانت تدرس إمكانية تلبية مطالبة فوجيموري بالتحقق من صلاحية نحو 200 ألف صوت، لكنها قررت عدم القيام بذلك وسط ضغوطات من قبل معسكر كاستيليو.

وقال كاستيليو في تجمع حاشد لأنصاره: “ندعو الشعب البيروفي للحذر”، دون أن يعلن نفسه فائزا في الانتخابات، على الرغم من تلقيه التهاني بالفوز من عدد من الساسة اليساريين في المنطقة، وخاصة رئيسي الأرجنتين وبوليفيا.

وأعرب كاستيليو عن قلقه إزاء خطط المعسكر المنافس للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر التي كانت له أغلبية فيها، وطالب السلطات الانتخابية بالشفافية.

المصدر: وكالة رويترز