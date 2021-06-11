الوزير حسن: التجار ينتظرون رفع الدعم عن الدواء لبيعه على أساس سعر صرف الدولار بالسوق السوداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 23:54

الوزير حسن: التجار ينتظرون رفع الدعم عن الدواء لبيعه على أساس سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

منذ 31 mins 11 June، 2021
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