دياب: بدأنا عمليّة الإصلاح على أساس خطة للتعافي والإصلاحات الهيكليّة غير أنّ انفجار مرفأ بيروت شكّلَ نقطة تحوّل فتقدّمت باستقالة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 16:08

دياب: بدأنا عمليّة الإصلاح على أساس خطة للتعافي والإصلاحات الهيكليّة غير أنّ انفجار مرفأ بيروت شكّلَ نقطة تحوّل فتقدّمت باستقالة الحكومة

منذ 44 mins 11 June، 2021
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