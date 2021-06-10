الصحة الايرانية: 12398 إصابة و 153 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 12398 إصابة و 153 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 5 ملايين و 32 ألف جرعة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 12398 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 3 آلاف و 112 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1491 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت أن 3 آلاف و 549 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 612 ألفا و 91 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 153 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 81 الفا و 672 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4 ملايين و 289 الفا و 395 شخصا جرعة أولى من لقاح كورونا فيما تلقى 742 الفا و 817 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5 ملايين و 32 الفا و 212 جرعة.

المصدر: فارس