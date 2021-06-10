روحاني: كسر الحظر ماض في خطواته الاخيرة

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الحكومة كسرت الحظر مرة في العام 2015 وستكسر الحظر مرة اخرى في العام الجاري”.

وخلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الطاقة الخميس، أشار الرئيس روحاني الى “التنسيق بين ايران وروسيا والصين في فيينا”، قائلاً إن “الحكومة كسرت الحظر مرة في العام 2015 وستكسر الحظر مرة اخرى في العام 2021، هذه مسؤوليتنا وارادتنا وسنفعل ذلك. كسر الحظر في العام 2021 ماض في خطواته الاخيرة”.

واضاف “ليعلم شعبنا أن الحظر سيُرفع واميركا مضطرة لرفعه وقد جاءت الى طاولة المفاوضات”. وتابع الرئيس روحاني أن “غالبية القضايا تم حلها وتسويتها وبقي عدد من القضايا التي سيتم ايضا حلها وتسويتها وسيجري كسر الحظر، وبإمكان شعبنا ان يشهد ظروفاً افضل في حياته”.

المصدر: فارس