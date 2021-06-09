البانيا: البرلمان يقيل رئيس البلاد لانتهاكه الدستور

دان البرلمان الألباني رئيس البلاد إيلير ميتا بانتهاك الدستور وأعلن عزله في جلسة استثنائية الاربعاء.

وصوّت مجلس النواب الالبناني لصالح إقالة الرئيس بأغلبية 104 أصوات مقابل 7 أصوات معارضة، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

ومن المقرر أن تصدر الموافقة النهائية على هذا القرار من المحكمة الدستورية في ألبانيا بغضون ثلاثة أشهر.

وكان تحقيق برلماني قد خلص إلى انتهاك ميتا للدستور بنهجه المتحيز ضد الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الحملة الانتخابية البرلمانية في 25 أبريل، حيث خلص التحقيق إلى أن ميتا انتهك 16 مادة من الدستور ومارس التحريض على العنف.

من جهته، اتهم ميتا الذي يعتبر منصبه فخريا وغير سياسي رئيس الوزراء إيدي راما باحتكار جميع السلطات التشريعية والإدارية والقضائية في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم