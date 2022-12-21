ألبانيا توقع عقداً لشراء سرب من مسيرات “بيرقدار” التركية

وقعت ألبانيا عقداً لشراء سرب من المسيرات التركية من طراز “بيرقدار تي بي2” الهجومية في إطار شراكتها الاستراتيجية مع تركيا، حسبما أعلنت السلطات الألبانية في بيان لها الأربعاء. وقال البيان إن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير الدفاع نيكو بيليشي والسفير التركي في تيرانا طيار كاغان ومدير عام شركة “بايكار” هالوك بيرقدار شاركوا في مراسم التوقيع بمبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا أمس الثلاثاء.

ووصف رئيس الوزراء الألباني العلاقات بين البلدين بـ”الجيدة” وأنها في تحسن يوما بعد يوم، “نحن فخورون جداً بكوننا في الجانب الصحيح وفي نفس الجانب مع جمهورية تركيا، والرئيس (رجب طيب) أردوغان في الناتو الذي يعد أكبر تحالف عسكري للمجتمع الأوروبي-الأطلسي”.

وقال “لدينا شراكة استراتيجية للغاية مع جمهورية تركيا، اليوم هو يوم جيد جداً لعلاقتنا”، مؤكداً أن راما أن الاتفاقية ليست فقط لشراء المسيرات ولكن أيضا لبناء جسر تعاون بين القوات المسلحة الألبانية و”بايكار”.

وأوضح قائلاً “ستتولي بايكار تدريب أولئك المستعدين لتولي المسؤولية لتشغيل مركز التحكم لقاعدة كوتشوفا الجوية الجديدة التابعة لحلف شمال الأطلسي التي أنشأت بأعلى التقنيات في ألبانيا”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أول ثلاث مسيرات تصل إلى ألبانيا ستكون جاهزة لمواجهة “أي تهديد طارئ يتعرض له الأمن القومي”.

المصدر: روسيا اليوم