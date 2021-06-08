الأسمر: دعوة للاضراب الشامل في 15 من الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 13:50

الأسمر: دعوة للاضراب الشامل في 15 من الشهر الجاري

منذ 8 mins 8 June، 2021
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر
لبنان

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الثلاثاء إن المجلس ترك اجتماعاته مفتوحة إلى عقد جلسة يوم الخميس في 10 حزيران الحالي.

وأعلن الأسمر ان “هيئة المجلس دعت لتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 حزيران الجاري كخطوة ثانية مع وضع جدول بأشكال التصعيد كافة وتطوير التحرك وعقد جمعيات عمومية في المناطق والمصالح والإدارات والمؤسسات لمناقشة هذا البرنامج التصعيدي”، وتابع “المجلس رفع توصية ثانية بالدعوة لعقد مؤتمر نقابي وطني موسع يحدد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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