الكويت تجيز الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا

أجازت الكويت الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا. وأفادت الوكالة الرسمية (كونا) الثلاثاء أن الإجراء اتخذ بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة، الدكتور عبدالله البدر، إن “اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية، إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة”، فضلا عن “نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع”.

المصدر: سبوتنيك