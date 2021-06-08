ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية

بحث المجلس الرئاسي الليبي مع رئيس البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي فرانسيسكو بيريز، تعزيز التعاون المشترك، في دعم الأمن على الحدود الجنوبية الليبية، ومكافحة موجات الهجرة غير الشرعية.

وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان الثلاثاء، “عضو المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، أعلن العزم على اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة المتعلقة بمسائل الأمن القومي، وخاصة في منطقة الجنوب الليبي، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب، وتكليف معاون لقوة مكافحة الإرهاب في الجنوب”.

وأطلع الكوني الوفد الأوروبي، خلال اللقاء الذي جرى أمس، على قرار المجلس الرئاسي، عقب عملية التفجير، التي استهدفت نقطة أمنية بمدينة سبها، وأسفرت عن استشهاد ضابطي أمن؛ بتشكيل لجنة أمنية برئاسة وزير الداخلية، للتحقيق في الحادثة، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

بدوره، أبلغ رئيس البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي، القائد الأعلى للجيش الليبي، أن “زيارته والوفد المرافق إلى طرابلس، تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بأمن وإدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، والعمل على دعم وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة”. وأوضح الموفد الأوربي أنه سيبحث أيضا المساعدة الأوروبية لحرس السواحل الليبية، لدعم السيطرة على الحدود البحرية، وفق “استراتيجية أورو – متوسطية متكاملة”.

وأكد بيريز أهمية مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود، بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك