فرنسا تعلق مساعداتها المالية والعسكرية لإفريقيا الوسطى على خلفية “حملة معلومات مضللة”

قرّرت فرنسا تعليق مساعداتها المالية وتعاونها العسكري مع جمهورية إفريقيا الوسطى التي تواجه حكومتها اتهامات بـ”التواطؤ” في حملة معلومات مضلّلة مدعومة من روسيا لمناهضة باريس، على ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “في مناسبات عدّة قطعت سلطات أفريقيا الوسطى تعهّدات لم تحترمها، في المجال السياسي تجاه المعارضة بقدر سلوكها تجاه فرنسا، التي باتت هدفا لحملة تضليل ضخمة”.

وأضاف “في وقت نعتبر فيه الروس مسؤولين (عن ذلك) فإن المسؤولين في أفريقيا الوسطى هم في أفضل حال متواطئون في هذه الحملة”.

وعاد خمسة عسكريين فرنسيين يقدّمون استشارات عسكرية لوزارة الدفاع في افريقيا الوسطى إلى فرنسا في نيسان/ابريل فيما تم تعليق التمرينات العسكرية، على ما أوضح المصدر الذي أكّد تفاصيل كشفها لأول مرة تقرير لموقع ميديابارت ومقرّه باريس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية