المديرية العامة للنفط: القيمين على قطاع المولدات يستخدمون حجة فقدان المازون للحديث عن خفض التغذية وبرنامج تقنين

واعلنت المديرية العامة للنفط ان القيمين على قطاع المولدات يستخدمون حجة فقدان المازون للحديث عن خفض التغذية وبرنامج تقنين.

وفي بيان لها فندت المديرية ادعاءات اصحاب المولدات قائلة ان عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي بحدود المئتين شركة موزعة على المناطق كافة وبالسعر الرسمي الوارد في جداول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة.

واضافت المديرية العامة للنفط ان المؤشرات لديها تؤكد اشباع السوق بالمازوت وان منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية بعشرين مليون ليتر من المازوت هذا الاسبوع فقط.

المدرية نصحت بتقديم الفواتير الى وزارة الاقتصاد والاجهزة المعنية باعتبار موضوع اسعار السوق السوداء خارج صلاحياتها.

المصدر: قناة المنار