اليمن: فعالية ثقافية في الذكرى السنوية للصرخة بمحافظة عمران

نظمت شرطة محافظة عمران في اليمن الخميس فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات التي أشارت إلى “مساعي ومخططات الأعداء الرامية إلى استهداف الهوية والقيم الإيمانية والدينية والسيطرة على مقدرات الأمة”، واكدت أن “الشعار أحد أهم أسلحة معركة الوعي في مواجهة الأعداء”.

ولفتت الكلمات الى “أهمية شعار الصرخة في وجه المستكبرين وأعداء الأمة”، وتابعت أن “التوجه الأمريكي لمحاربة المشروع القرآني يعد شاهدا على تأثير الصرخة”، وشددت على “حاجة الأمة إلى الثقافة القرآنية لدرء الأخطار المحدقة بها”.

المصدر: موقع انصار الله