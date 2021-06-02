مفوض عام الأونروا: التهجير القصري من للأسر من حي الشيخ جراح ينتهك القوانين الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 13:08

مفوض عام الأونروا: التهجير القصري من للأسر من حي الشيخ جراح ينتهك القوانين الدولية

منذ 24 mins 2 June، 2021
حي الشيخ جراح
عربي وإقليمي - فلسطين

 أعرب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، عن استنكاره لإجبار الناس في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة على ترك منازلهم، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تنتهك القوانين الدولية، ومشددا على أهمية ضمان حقوق الأسر الفلسطينية.

وقال لازاريني “نسعى لضمان حقوق الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح”. وتابع “مستمرون في الدفاع عن الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح و200 أسرة أخرى في القدس”، مضيفا “لا نعترف بالإجراءات الإسرائيلية لأن القدس محتلة ولا نذهب إلى المحاكم الإسرائيلية”.

المصدر: سبوتنيك

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