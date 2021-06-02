فراس الابيض: لبنان قريباً من دون شبكة أمان صحية!

قال مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر “يواجه قطاع الرعاية الصحية العديد من التحديات: الكورونا، نقص الأدوية والإمدادات الطبية، ومغادرة العاملين للعمل في الخارج بسبب الانخفاض الحاد في الدخل، تتطلب مواجهة هذه التحديات الوضوح التام في سياسة الدعم، وإلا فإن التردد الناتج عن غياب الرؤية سيؤدي إلى أزمة مستمرة”.

وأعلن أنّ “نظام الرعاية الصحية بدأ يتفكك بوتيرة متسارعة، وقريباً قد يصبح الضرر نهائياً”، قائلاً “عادة ما يؤدي إهمال المرض الى تفاقمه بمرور الوقت، وكذلك هو الحال مع التدهور الملحوظ في قدرات المؤسسات على تقديم الخدمات الصحية. بدون شبكة أمان، سيعاني المجتمع بأسره، وليس الفقراء فقط”.

المصدر: تويتر