وزارة الصحة: ماراتون فايزر قيد الدراسة ولن يغطي من هم دون ستين عاما – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 23:26

وزارة الصحة: ماراتون فايزر قيد الدراسة ولن يغطي من هم دون ستين عاما

منذ 1 ساعة 1 June، 2021
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

أوضحت وزارة الصحة في بيان، أن “اللجنة التنفيذية للقاح كورونا، وبالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاح، تسعى وفق الخطة الوطنية إلى استهداف اكبر شريحة من المواطنين وباقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن موعد ماراتون فايزر والفئة العمرية التي سيتم استهدافها به لا يزالان قيد الدراسة خلافا لما تم التداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، مع التأكيد بأن هذا الماراتون لن يغطي حكما من هم دون ستين عاما”.

وأوضح البيان: “سيتم اطلاع الراي العام في الوقت المناسب على كل التفاصيل فور إنجاز التحضيرات الضرورية الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الماراتون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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