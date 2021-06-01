عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.

وأفادت مصادر مقدسية أن”52 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية”.

ولفتت المصادر إلى أن”اقتحامات المستوطنين انطلقت عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة”.

وأوضحت المصادر أن”قوات العدو الخاصة أمنت اقتحامات المستوطنين، وسط انتشار مكثف لعناصرها داخل باحات المسجد وعلى أبوابه والطرق المؤدية له”.

وتواصل قوات العدو تعزيزاتها العسكرية المشددة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، فيما تنتشر قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

المصدر: مواقع فلسطينية