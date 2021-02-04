عشرات الصهاينة يدنسون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن”20 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن “الهيكل” المزعوم”.

وأوضحت أن”مجموعة من المستوطنين أدت طقوسَا تلمودية في الجهة الشرقية منه، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، ما أثار استفزاز المصلين والحراس”.

ولا تزال شرطة العدو تفرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتمنع وصول من هم خارج البلدة القديمة إليه، بذريعة الحد من فيروس “كورونا”.

وكانت شرطة العدو فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت قواتها بكثافة داخل المسجد الأقصى لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة العدو، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

المصدر: مواقع