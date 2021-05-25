عشرات الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك

واصل المستوطنون الصهاينة اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن”91 مستوطنًا بينهم 12 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته”.

وأوضحت أن”مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية داخل المسجد”.

ولا تزال شرطة العدو تواصل فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات “إسرائيلية” مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

المصدر: مواقع فلسطينية