الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 12:22

الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة

منذ 8 mins 1 June، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.
– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:
-الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.

-الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

-الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 17 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة .

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء مساء بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 759ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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