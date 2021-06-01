كورونا في تركيا.. تسجيل 6493 إصابة و122 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6493، مقابل 7656 في بيانات السبت و6933 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5249404.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 122 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 137 السبت و134 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47527 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 9582 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5114624 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالات