“الاتحاد” في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: عبثا يراهن البعض على أميركا الشيطان الرجيم

قال حزب “الاتحاد” في لبنان في بيان له الاثنين في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي “أربعة وثلاثون عاما مرت على اغتيال الرئيس الرشيد والقائد الوطني الكبير رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي”.

وتابع البيان “اليوم نتذكر رجل الدولة الذي لم يخضع لاملاءات خارجية ولم يساوم على قضية حق ولم يتخذ المنصب سبيلا لانتفاعه وزبانيته”، واضاف “يبقى الأول من حزيران من كل عام محطة لاستذكار حلم لبنان الراحل، وهو يوم يؤكد فيه أحرار هذا الوطن أن فكر الشهيد كرامي لم يمت بموته بل يرسم اليوم رغم كل المصاعب أسمى مفاهيم الحرية والكرامة”.

ولفت البيان الى انه “في هذا اليوم نستذكر مقولة الرشيد الشهيرة: عبثا يراهن البعض على أميركا الشيطان الرجيم، فلا كانتونات ولا فيدراليات ولا كونفيدراليات إنما بلد واحد سيد عربي مستقل هو لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام