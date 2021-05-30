نقابة أصحاب محطات المحروقات دانت الاعتداءات على المحطات: سبب الازمة مصرف لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2021 - 22:16

نقابة أصحاب محطات المحروقات دانت الاعتداءات على المحطات: سبب الازمة مصرف لبنان

منذ 32 mins 30 May، 2021
محطات البنزين
لبنان

دانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان الاحد “الاعتداءات المتواصلة على المحطات على مختلف الاراضي اللبنانية”.

واكدت النقابة أن “لا علاقة لنا كمحطات بهذه الازمة الحاصلة، لا سيما أننا كأصحاب محطات نقوم ببيع كامل الكمية الاسبوعية المسلمة لنا من قبل الشركات المستوردة وأن السبب خلف هذه الازمة يعود إلى عدم قدرة مصرف لبنان على فتح اعتمادات مصرفية كافية للشركات النفطية المستوردة لتغطية الاستهلاك المحلي للسوق اللبناني من مادتي الديزل والبنزين، وذلك بسبب أزمة الدولار، مما ينعكس سلبا على توافر هذه المواد في لبنان كافة ويؤدي الى شح فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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