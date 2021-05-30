وزارة الصحة الفلسطينية: العدو الاسرائيلي ارتكب مجازر بحق 19 عائلة في غزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد ملفا يحمل أسماء عائلات بعضها بأكملها قضى عليها العدو الإسرائيلي خلال العدوان الأخير.

ويتبين من الملف الخاص بالمجازر المرتكبة أن العدو ارتكب مجازر بحق 19 عائلة، ما أدى لاستشهاد 91 مواطنًا من هذه العائلات، منهم 41 طفلًا، و25 سيدة ما بين زوجات وبنات تلك العائلات.

ومن أبرز تلك العائلات التي قضت بأكملها، الكولك التي استشهد منها 21 فردًا من بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأبو العوف التي فقدت 9 من أفرادها منهم طفل و5 سيدات، وهم من العائلات التي ارتكب بحقها مجزرة شارع الوحدة إلى جانب عوائل الافرنجي، واشكنتنا، من العائلات التي فقدت كل منها 5 أفراد.

فيما كانت أيضًا عائلة الطناني في بيت لاهيا من بين تلك العائلات التي فقدت 6 هم جميع أفرادها من أب وأم و4 من أطفالهم، ومجزرة الشاطئ التي أدت لاستشهاد 10 هم 8 أطفال منهم 4 أشقاء لسيدة من عائلة الحديدي، و4 آخرين لسيدة من عائلة أبو حطب.

المصدر: فلسطين اليوم