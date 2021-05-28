سعر الذهب يتراجع منتظرًا بيانات التضخم شديدة الأهمية

انخفض الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا بسبب قوة الدولار وضغط عائدات السندات الأمريكية المرتفعة على المعدن الأصفر. في هذه الأثناء، ينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية بالغة الأهمية والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08٪ لتصل إلى 1894.10 دولارًا في الساعة 11:52 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:52 صباحًا بتوقيت جرينتش)، بعد تجاوز علامة 1900 دولار يوم الخميس. كما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الجمعة وارتفع المؤشر الرئيسي لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1،617٪.

هذا وارتفعت السبائك بنسبة 0.8٪ حتى الآن خلال الأسبوع وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

توضح البيانات الصادرة في الولايات المتحدة يوم الخميس أنه تم تقديم 406,000 مطالبة بطالة أولية على مدار الأسبوع. وصل الرقم إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا مع تراجع عمليات التسريح.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.4٪ على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2021، أي أقل بقليل من النمو البالغ 6.5٪ والذي أشارت إليه التوقعات التي أعدها موقع Investing.com ولكنه يعادل النمو الذي شوهد في الربع السابق.

ومع ذلك، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دالاس، روبرت كابلان، من أن سوق العمل أضعف مما تشير إليه مستويات التوظيف. وقلل زملاء كابلان في البنك المركزي من تأثير ارتفاع التضخم في التعليقات التي تم التصريح بها على مدار الأسبوع وتعهدوا بالحفاظ على السياسة النقدية المسالمة لبعض الوقت.

ينتظر المستثمرون الآن مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أبريل، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، لقياس الضغط التضخمي.

في آسيا، ارتفع معدل البطالة اليابانية بينما انخفض توافر الوظائف في أبريل، وفقًا لنسبة الوظائف/ الطلبات التي تم إصدارها في وقت سابق من اليوم. جاءت قراءة النسبة عند مستوى 1.09، أي أدنى بقليل من رقم 1.10 في كلا التنبؤين المعدين من قبل Investing.com وقراءة مارس.

ومن المقرر أيضًا أن تمدد البلاد حالة الطوارئ في طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى حتى 20 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2806.21 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة بنسبة 0.1٪ بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1٪.

المصدر: رويترز