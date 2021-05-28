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May 28 2021 - 11:16

الأرجنتين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا اليومية

منذ 1 ساعة 28 May، 2021
الأرجنتين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا اليومية
أخبار دولية - الارجنتين

سجلت الأرجنتين رقماً قياسياً في حالات الإصابة اليومية الجديدة بكورونا بلغ 41080 حالة، وسط موجة ثانية من الإصابات جعلت البلاد واحدة من بين دول العالم الأكثر تضرراً. وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن ما مجموعه ثلاثة ملايين و663215 إصابة، و76135 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية. وبدأت الأرجنتين يوم السبت إغلاقا صارما لمدة تسعة أيام للسيطرة على تفشي الفيروس. لكن تنفيذ برنامج التطعيم ضد الفيروس يسير أبطأ مما وعدت به الحكومة التي يتزعمها الرئيس ألبرتو فرنانديز.

وتشمل تدابير الإغلاق الحالية تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجول الليلي، بينما تعمل المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية فقط.

المصدر: روسيا اليوم

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