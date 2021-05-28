كورونا في تركيا.. تسجيل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن تسجيلها 8426 إصابة و183 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8426، مقابل 8738 في بيانات الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5220549.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 183 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 166 الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 46970 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 13102 مريضين ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5070815 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالة الاناضول