الانتخابات الرئاسية السورية.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق كل صناديق الاقتراع بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء اللجان الانتخابية بعملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت اللجنة الى أن “لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام”.

وأعربت اللجنة عن “شكرها للشعب السوري العظيم في الداخل والخارج على التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه وحقه بالانتخاب دون تسجيل أي خرق قانوني في كل المراكز الانتخابية”، كما شكرت “اللجان القضائية الفرعية ولجان الانتخابات على التزامهم الكامل بالقانون وعلى حسن سير العملية الإنتخابية”.

وحسب قانون الانتخابات العامة في سوريا تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام.

وكان السوريون أدلوا بأصواتهم بكثافة منذ السابعة من صباح الاربعاء عبر 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس لسوريا من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.

المصدر: سانا