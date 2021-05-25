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May 25 2021 - 19:48

محتجون يرفعون صور أطفال و شهداء غزة في وقفة ضد زيارة بلينكن برام الله

منذ 27 mins 25 May، 2021
بلينكن
عربي وإقليمي - فلسطين

أفادت مصادر صحفية بأن”فلسطينيين قاموا، اليوم الثلاثاء، بوقفة وسط رام الله ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن”.
وحمل محتجون على زيارة بلينكن مجسمات لنعوش عليها أسماء وصور الأطفال ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط في “إسرائيل” يوم الثلاثاء، حيث أوضح ان هدف الزيارة هو تعزيز وقف إطلاق النار والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وستشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

المصدر: فلسطين اليوم

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