الوفد النيابي اللبناني المشارك باجتماع “لجنة فلسطين” التقى قاليباف.. القضية الفلسطينية أولوية

التقى الوفد النيابي المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد البرلمانات الاسلامية المؤلف من النائبين قاسم هاشم وحسن عزالدين الثلاثاء رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، حيث تم تأكيد أهمية انعقاد اللجنة الذي فرضته الاعتداءات الصهيونية والاجراءات العنصرية على القدس وحي الشيخ جراح والمسجد الاقصى.

واعتبر الطرفان ان “القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع العربي الصهيوني والاولوية القصوى للامة جمعاء”، واستنكرا “جرائم الكيان الصهيوني التي تصنف بالجرائم ضد الانسانية وكشف الكيان الصهيوني عن اجرامه وعنصريته وممارساته في التمييز العنصري”، وتم التاكيد أن “خيار المقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني من الثوابت التي يجب عدم التفريط بها”.

ووجه الطرفان التحية والاكبار في عيد المقاومة والتحرير والنصر “الذي تحقق في فلسطين المحتلة ولا بد من حماية وحفظ الانجازات ومراكمة العمل وزيادة القدرات لهزيمة الكيان هزيمة نهائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام