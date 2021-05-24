العدو الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس والضفة المحتلتين

شنت قوات العدو الاسرائيلي الاثنين حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين طالت 30 مواطنا بعد مواجهات واسعة بين الشبان قوات العدو.

وقالت مصادر فلسطينية “داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من القدس، واعتقلت كلا من: معاذ وحيد البكري، وإبراهيم أبو سنينة، وفارس رأفت داري، وعدي داري، وأحمد يونس الغول، ووديع حشيمة، ومحمد حوشية، ومحمود الشاويش، وعرابي صادق غيث، وخالد شويكي، ونصر خضر أبو خضير، وادم خضر أبو خضير، ومحمود منصور أبو خضير، وأحمد حسن أبو خضير، ووحيد البكري، ومحمد الزغل، وايهاب إسكافي، فيما لم تعرف هوية الثلاثة الآخرين”.

وتابعت المصادر “كما سلمت قوات الاحتلال بلاغين للمواطنين محمد علي الغول، ومالك عسيلة، لمراجعة مخابراتها”، وأضافت “اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الطور، ومنطقة بطن الهوى ببلدة سلوان”، وتابعت “في بلدة الطور قام الشبان بإلقاء زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في منطقة الخلوة، الذين اعتقلوا الشاب أنس أبو سامي من الطور”، وأشارت الى انه “في حي بطن الهوى بسلوان، أطلق الشبان الألعاب النارية على منازل استولى عليها المستوطنون في البلدة قبل أسابيع قليلة”.

المصدر: فلسطين اليوم