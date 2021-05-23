مسيرة تضامنية في صيدا احتفاء بانتصار فلسطين

انطلقت من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، مسيرة تضامنية بعنوان “فلسطين تقاوم وتنتصر”، “احتفاء بالنصر في معركة سيف القدس، ودعما للقدس والمسجد الأقصى، وتأييدا للمقاومة الفلسطينية”، شارك فيها حشد من أبناء المدينة والمخيمات الفلسطينية وهيئات كشفية وشبابية وصحية وطالبية، وأندية رياضية.

جابت المسيرة شوارع مدينة صيدا، انطلاقا من ساحة الشهداء، مرورا بشارع رياض الصلح ووصولا الى ساحة النجمة، ورفع فيها المشاركون الاعلام الفلسطينية واللبنانية ومجسمات لصواريخ القسام ولافتات جاء في بعضها “عائدون الى القدس”، “القدس نفديها بأرواحنا”، وغيرها من المجسمات التي ترمز الى فلسطين والعودة وللمقاومة الفلسطينية.

وألقى خالد فهمي لدى وصول المسيرة عند ساحة النجمة كلمة باسم القوى الطالبية، أكد فيها أن “هذا الانتصار أثبت أن اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وأن المقاومة قادرة على تغيير المعادلة نحو النصر والعودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام