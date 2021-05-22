لقاء عراقي دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته

أقامت كتلة الفتح البرلمانية العراقية السبت لقاء تضامنيا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بعد النصر الذي تحقق بمواجهة العدو الاسرائيلي خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة وممارساته في القدس والضفة والداخل المحتل.

وتحدث بالمناسبة، رئيس تكتل الفتح في العراق هادي العامري الذي قال إن “تأكيد العلماء من مختلف المذاهب والاديان على دعم القضية الفلسطينية نقطة قوة يجب استثمارها”، وشدد على ان “اليوم هو زمن المقاومة والانتصارات أما زمن الهزائم والنكبة والنكسة فقد ولى”، وطالب “الحكومة العراقية بفتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته”، واضاف ان “أكذوبة الجيش الذي لا يقهر انتهت للأبد امام المقاومين الفلسطينيين رغم الدعم الاميركي اللامحدود”.

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح “نؤكد موقف العراق الثابت بالمساندة القاطعة لنضال الشعب الفلسطيني في صموده”، وتابع ان “تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده ووحدته ومؤازرتنا له هو السبيل لنيل حقوقه المشروعة ونحن بالعراق مع هذا النضال”.

بدوره، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي “ننظر الى القضية الفلسطينية من منظار واحد ونعتبرها قضية عراقية بامتياز”، واضاف “الترابط المصيري بين قضايا المنطقة ترابط عميق يجب فهمه للتعاطي مع المنطقة من منظور مختلف”.

اما رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي فقد اكد ان “المقاومة أنهت اكذوبة القبة الحديدية والجيش الصهيوني الذي لا يقهر”، ورأى انه “يجب الوقوف الى جانب فلسطين ودعم قضيتها ونبذ الاعتداءات الصهيونية”.

المصدر: قناة المنار