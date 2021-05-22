الخارجية السورية: المشاركة الكثيفة في الانتخابات تعبير عن رفض التبعية والتدخل الخارجي

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن التقدير العالي للمواطنين السوريين خارج حدود الوطن لممارستهم الواجب الوطني بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن هذه المشاركة الكثيفة تعبير عن عمق الانتماء إلى الوطن والتمسك بالقرار الوطني المستقل.

وجاء في بيان للوزارة “أدلى المواطنون السوريون المقيمون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مراكز الاقتراع في سفارات الجمهورية العربية السورية”

وأشار البيان إلى أنه “ورغم قيام حفنة من الدول المعادية لسورية والمتواطئة في الحرب الظالمة عليها بحرمان السوريين من حقهم الدستوري عبر منع إجراء الانتخابات على أراضيها، إلا أن السوريين على امتداد العالم عبروا بالتوافد بكثافة إلى مراكز الاقتراع عن عمق الانتماء للوطن المفدى ورفض أي شكل من أشكال التبعية والوصاية والتدخل الخارجي في شؤونه والتمسك بالقرار الوطني المستقل والتلاحم مع إخوتهم داخل حدود الوطن في رسم صورة سورية المستقبل، سورية العزة والكرامة الوطنية والوطن الزاهر لكل السوريين.”

وختمت الوزارة بأنها “إذ تعرب عن التقدير العالي للمواطنين السوريين خارج حدود الوطن لممارستهم الواجب الوطني في الاستحقاق الرئاسي، فإنها تؤكد مجدداً على الدور المهم للإخوة المغتربين في المشاركة في الاستحقاقات الوطنية كافة والمساهمة في عملية إعمار ما دمره الإرهاب وتحقيق المستقبل الواعد للسوريين في سورية الواحدة الموحدة أرضاً وشعباً.”

المصدر: وكالة سانا