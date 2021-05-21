لودريان: أرحب بالجهود الأوروبية والأميركية والعربية لوقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2021 - 13:46

لودريان: أرحب بالجهود الأوروبية والأميركية والعربية لوقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة

منذ 16 mins 21 May، 2021
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
أخبار دولية - فرنسا

أعرب وزيرالخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين العدو الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن “الإنجاز كان بفضل الجهود الأوروبية والأميركية والعربية”، حسب قوله.

وقال لودريان في بيان “فرنسا كانت على تنسيق دائم مع الولايات المتحدة ومصر والأردن وساهمت بالضغط لكي يتم التوصل لهذه النتيجة أيضا في مجلس الأمن”،على حد تعبيره، مشيراً في هذا الصدد إلى ترحيبه “بدور مصر المحوري الذي سمح بوقف استخدام السلاح في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي الأخير”، حسب لودريان.

ولفت لودريان الى أن الهدنة “الملتزم بها حتى اللحظة يجب أن تدوم عبر اتفاقات دائمة لوقف إطلاق النار، وأن تسمح باستئناف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية خاصة لقطاع غزة”. كما رأى أن التصعيد الأخير يؤكد على ضرورة استئناف عملية سياسية حقيقية بين الأطراف بدعم دولي مناسب وإلا فإن العنف سيتكرر”.

المصدر: سبوتنيك

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