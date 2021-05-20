أعلن الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم “أبو مجاهد”، منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، أن “لا وقف لإطلاق النار الا بإعلان رسمي من غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية”.

المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية “أبو مجاهد”

أبو مجاهد: لا وقف للنار الا بإعلان من غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية

وفي بيانٍ مقتضب، قال أبو مجاهد إن “لا وقف لإطلاق النار إلا بإعلان رسمي من غرفة العمليات المشتركة، واذا حصل سيكون بموعد محدد ومتزامن وحتى اللحظة الكلمة للميدان وصد العدوان”

وأضاف الناطق باسم لجان المقاومة أن “ما زال مقاومينا الأبطال ومعهم كل أذرع المقاومة العسكرية في ثغورهم مرابطين على مرابضهم يدكون العدو بصواريخهم ويسددون ضرباتهم المباركة في إطار عملية سيف القدس البطولية”.

وأهاب أبو مجاهد بـ”المقاومين الابطال وأبناء شعبنا الصامدين أخذ أقصى درجات الحيطة والانتباه من غدر العدو الصهيوني الذي يبحث عن صورة النصر الزائف على حساب دماء أبناء شعبنا الصابر”.

المصدر: مواقع