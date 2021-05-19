كورونا في بريطانيا.. أقل من 10 وفيات لليوم الـ4 على التوالي

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 2412 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ليبقى عدد المتوفين أقل من مستوى 10 أشخاص لليوم الـ4 على التوالي.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2412، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4450392.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 14 مايو 2193 حالة، وفي 15 مايو 2027، وفي 16 مايو 1926، وفي 17 مايو 1979.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127691 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في 14 مايو 17 حالة، وفي 15 مايو 7 متوفين، وفي 16 مايو 4 حالات، وفي 17 مايو 5.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 36.811 مليون شخص، بينهم أكثر من 20.546 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز